Иммунолог рассказал о клеточной защите организма от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d0e9ba06-83a5-11eb-925c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организм человека защищается от коронавируса на клеточном уровне. При этом значение клеточного иммунитета пока не ясно, заявил иммунолог Николай Крючков.

Мы видим, что даже у бессимптомных носителей ковида действительно появляется клеточная составляющая иммунитета против коронавируса. Такой факт установлен, определённые виды иммунных Т-клеток есть, — подчеркнул иммунолог в интервью KP.RU.

Он добавил, что пока неизвестна степень и длительность клеточной защиты от коронавируса. Однако при различных заболеваниях роль клеточной составляющей иммунной системы может быть больше или меньше роли антител.

Крючков считает, что высокий уровень антител не является гарантией лучшей защиты от COVID-19, поскольку защитный эффект обеспечивает малое число определённых антител.

Ранее NEWS.ru сообщал, что измерение количества антител сразу же после вакцинации или перенесённого заболевания не имеет смысла. Об этом заявил доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, количественные показатели, связанные с антителами, не расскажут о степени защиты организма.