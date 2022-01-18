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Иммунолог рассказал, кто первым умрёт от «омикрона»

Иммунолог Крючков заявил, что в зоне риска по смертности от «омикрона» окажутся пожилые
04:55, 19 января 2022
Иммунолог рассказал, кто первым умрёт от «омикрона» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в зоне риска по смертности при «омикроне» оказываются пожилые люди и маленькие дети до 3 лет. При этом, по мнению эксперта, подростки более устойчивы к вирусу, поэтому течение болезни будет больше напоминать грипп. Об этом сообщает URA.RU.

«Омикрон» начнёт бить по всем россиянам, но смертность будет, как и раньше, обеспечиваться более пожилыми и больными людьми. Также летальность увеличилась среди маленьких детей до 3 лет. Они стали чаще заражаться и оказываться в больнице, — рассказал Крючков.

Эксперты отмечают, что из-за особенностей нового штамма, «омикрон» сможет заражать ранее привитых людей. Иммунологи сравнивают пятую волну пандемии с первой волной, когда оригинальный уханьский штамм заражал людей с максимально быстрыми темпами.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в РФ Мария Львова-Белова заявила, что в России не планируется вводить принудительную вакцинацию детей от коронавируса. По её словам, в аппарат детского омбудсмена поступает много обращений от встревоженных родителей из-за проводимых в школах опросов, готовы ли они сделать прививку своим детям.

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