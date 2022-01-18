Иммунолог рассказал, кто первым умрёт от «омикрона»

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Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Мария Львова-Белова заявила, что в России не планируется вводить принудительную вакцинацию детей от коронавируса. По её словам, в аппарат детского омбудсмена поступает много обращений от встревоженных родителей из-за проводимых в школах опросов, готовы ли они сделать прививку своим детям. Об этом сообщает РИА Новости.

Позиция такова, что никакая принудительная вакцинация не планируется. Это всё будет только с согласия законных представителей ребёнка, — рассказала Львова-Белова. Омбудсмен подчеркнула, что можно рассказывать родителям о тех последствиях, которые...