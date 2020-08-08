Иммунолог предупредил о риске более тяжёлого течения коронавируса осенью

https://static.news.ru/photo/0cf037b8-daba-11ea-a58b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Существует вероятность столкнуться с более тяжёлым течением коронавируса у россиян осенью 2020 года и надо быть психологически к этому готовыми, считает директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

Иммунолог пояснил, что пока сложно предположить, как перенесут встречу с инфекцией те, кто самоизолировался и строго соблюдал все ограничения, введённые в связи с пандемией. Также пока нельзя сказать, к какому результату приведёт сочетание осенью нового коронавируса с другими вирусами гриппа, парагриппом и уже известными коронавирусами, пишут «Известия».

Пока мы не готовы дать научно обоснованный ответ, как будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19 — утяжелят ли их течение или, наоборот, антитела к обычному коронавирусу дадут перекрёстную защиту, — сказал академик.

Он напомнил и о предупреждении Роспотребнадзора, который уведомил о возможной циркуляции новых штаммов гриппа, от которых россияне ещё не делали прививок. В то же время Тотолян усомнился в том, что в России могут повсеместно вернуть режим жёстких ограничений. По его мнению, это может произойти только в отдельных районах и населённых пунктах, если там будут зафиксированы вспышки коронавируса.

Как писал NEWS.ru ранее, еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что первая вакцина от COVID-19 может появиться уже в конце текущего — начале следующего года.