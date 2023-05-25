Иммунолог заявил о необходимости усовершенствовать вакцины от кори и БЦЖ Иммунолог Жемчугов заявил о необходимости усовершенствовать вакцины от кори и БЦЖ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо усовершенствовать вакцины БЦЖ и вакцины от кори, заявил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. В разговоре с «Царьградом» врач-иммунолог пояснил, что препараты, которые до сих пор используются, применялись еще на заре вакцинации. По его словам, вакцину от кори, которая сейчас представляет собой натуральный и сильно ослабленный вирус, необходимо сделать неживой.

Корь — это одна из тех вакцин, которые стоит усовершенствовать. Во-первых, сделать неживой. Во-вторых, без нуклеиновых кислот. Вторая такая же вакцина, которая требует замены, — это БЦЖ, — уточнил специалист.

По словам иммунолога, при вакцине БЦЖ в организм вводятся живые туберкулезные микробы, из-за чего могут возникать осложнения. Самой удачной из всех Жемчугов назвал прививку от гепатита В: она не содержит нуклеиновые кислоты и формирует иммунитет на всю жизнь.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что вакцина от гепатита В защищает от рака печени. По ее словам, это заболевание приводит к развитию поражения печени, цирроза, а позже — к онкологии. Телеведущая уточнила, что рак может развиться, минуя стадию цирроза, и первое время может протекать незаметно.