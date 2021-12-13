Иммунолог оценил пользу маски при «омикроне»

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что штаммы коронавируса «дельта» и «омикрон» снижают эффективность защитной маски. При данных вариантах смертоносной инфекции больной выделяет больше вирусных частиц, отметил он в беседе с порталом URA.RU.

С «омикроном» и «дельтой» всё-таки похуже маски работают. Особенно с «омикроном», — подчеркнул Крючков.

Он добавил, что человеку с коронавирусом, чтобы заразить окружающих, надо меньше чихать и кашлять.

Соответственно, когда чихает, кашляет человек, тогда эти частички в капельках. А когда просто дышит, там влажных частиц уже меньше, но и сухие есть, поэтому меньше фильтрует маска, — пояснил иммунолог.

Ранее стало известно, что глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, как протекает болезнь у заражённых штаммом «омикрон». По его словам, заболевание сопровождается незначительными симптомами либо вообще бессимптомно. Такие пациенты получают минимальную терапию, добавил Мурашко.