Иммунолог назвал самые опасные места для свиданий в пандемию

Из-за пандемии коронавируса самые опасные места для свиданий — многолюдные в закрытом помещении, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок «Москве 24». Опасность представляют как множество посетителей рядом, так и официанты, которые могут заразить через посуду.

Естественно, наиболее опасны свидания в закрытом помещении. Но здесь одно дело, когда пара уединилась в своей квартире или в номере отеля тет-а-тет, а другое — если это кафе или ресторан, где, кроме вас, есть большое количество посетителей. В целом чем больше людей вокруг вас, тем опаснее свидание. Кроме того, вирус хорошо сохраняется на поверхности стекла и металла. Теоретически, если официант болен коронавирусом и вирусы от него попали на столовые приборы и посуду, посетители могут заразиться, — сказал Болибок.

Также в День святого Валентина стоит избегать букетов с упаковочной плёнкой, лучше использовать крафт или простую бумагу, на которых вирус не сохраняется, считает он.

Иммунолог добавил, что коронавирус легко передаётся человеку с ламинированных валентинок, в то время как обычная бумага его впитывает и не передаёт дальше.

Ранее психолог Лорелла Гальцова предупредила, что женщине на свидании следует обратить внимание, подвергает ли её мужчина эмоциональному насилию. Гальцова рекомендует для первых встреч выбирать места, где в случае чего придут на помощь окружающие. А при нарушении личного пространства она посоветовала сразу выразить несогласие и уйти.