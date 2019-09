https://static.news.ru/photo/9bcfbc0a-d2fb-11e9-9fcf-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Менделеев Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

РФ подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии имени Менделеева для молодых учёных, рассказал глава кабмина Дмитрий Медведев во время встречи с нобелевскими лауреатами, руководителями химических объединений и российских научных организаций.

По словам политика, премия станет «хорошим стимулом» для достижения новых успехов начинающими исследователями. Поощрение предлагается выдавать за успехи в области химии, физики, математики и биологии, пишет ТАСС .

Это первый случай, когда наша страна подаёт в ЮНЕСКО подобную заявку. Уверен, что для талантливых исследователей, для коллективов эта премия может быть хорошим стимулом к покорению новых научных вершин, — резюмировал премьер-министр.

Инициатива приурочена к Международному году Периодической таблицы Менделеева.

Ранее News.ru сообщал, что ЮНЕСКО намерено до конца 2019 года окончательно рассмотреть вопрос о присвоении периодической таблице химических элементов имени русского учёного-химика Дмитрия Менделеева.

Периодический закон химических элементов открыт русским учёным Дмитрием Менделеевым, а в 1869 году на основе него он составил таблицу. На английском языке она носит название The periodic table («Периодическая таблица») или The periodic table of elements («Периодическая таблица элементов»). В мировом учёном сообществе 2019 год объявили годом Менделеева в честь 150-летия открытия таблицы.