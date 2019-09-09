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Народный артист России Михаил Боярский считает, что сигареты должны быть доступны для тех, кому трудно их покупать.

Актёр поддерживает введение минимальной цены на табак и считает, что такая мера не повлияет на число курящих детей, передаёт «Говорит Москва». Что касается вашего покорного слуги, то я заплачу любые...