Илью Яшина признали виновным по делу о фейках Суд в Москве признал Илью Яшина виновным по делу о фейках

Мещанский районный суд Москвы признал виновным бывшего муниципального депутата Илью Яшина по делу о распространении фейков о российской армии. Политика судят за онлайн-трансляцию на YouTube, в ходе которой он обсуждал события в Буче. Ранее прокурор запросил для него девять лет колонии. Яшин отказался признавать свою вину.

Суд установил, что Яшин И. В. совершил преступление, предусмотренное п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти), — сказал судья.

22 июля Минюст включил Яшина в реестр физлиц-иноагентов. В этом же месяце политик был арестован в рамках уголовного дела о дискредитации ВС России. 1 ноября СК РФ завершил расследование уголовного дела, оно было направлено в суд. Позднее Мещанский суд Москвы зарегистрировал против Яшина дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

23 ноября Мещанский суд Москвы по ходатайству прокурора продлил Яшину арест на полгода. Он останется под стражей до 10 мая 2023 года. Гособвинитель заявил, что Яшин может скрыться за границей, поэтому ему нельзя смягчать меру пресечения. Кроме того, в его собственности имеется 1/3 доли квартиры в Болгарии.

Дело на Яшина завели из-за стрима на YouTube. Сам политик говорил на суде, что в ходе прямого эфира озвучил разные точки зрения на произошедшее в Буче, в том числе официальные позиции украинских и российских властей, а также высказал свое оценочное суждение на этот счет. Его адвокат Мария Эйсмонт заявляла, что сторона обвинения не предоставила достаточных доказательств совершения преступления.