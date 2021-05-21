Илон Маск рассказал, верит ли он в Бога

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Американский бизнесмен, руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск во время выступления на российском марафоне «Новое знание» ответил на вопрос, верит ли в Бога. По словам изобретателя, он не является религиозным человеком, однако интересуется появлением людей на Земле.

В целом, в традиционном смысле слова я не религиозен, потому что принадлежу научной школе мысли. Но мне интересно, откуда мы все взялись, что такое жизнь и как мы сюда попали. Во взрослой жизни я придерживаюсь такой философии: необходимо расширять сознание, чтобы задавать правильные вопросы, на которые можно получить ответы от вселенной, — добавил Маск.

Гость форума также высказался по поводу существования пришельцев и инопланетных цивилизаций. Миллиардер не исключил внеземной жизни, однако факты, говорящие об этом, пока отсутствуют. Предприниматель добавил, что необходимо развить взаимодействие людей и искусственного интеллекта (ИИ) для «расширения границ сознания». Разум человека он сравнил со свечой, пламя которой мерцает в темноте.

Общаясь с участниками форума, Маск отметил, что уважает и восхищается достижениями РФ и СССР в сфере ракетостроения. Он рассказал, что два самых больших конференц-зала SpaceX носят имена российского учёного Константина Циолковского и советского инженера Сергея Королёва. Первого из них он считает «подлинно одним из величайших гениев».

Говоря о перспективах сотрудничества государств в развитии Международной космической станции (МКС), Маск добавил, что «застывать» на одном вопросе неверно. По его словам, следующим шагом должна стать база на Луне, а потом и на Марсе. На Красной планете, продолжил американец, можно построить и полноценный город.

Марафон «Новое знание» начался 20 мая в Москве. Одновременно он пройдёт в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа мероприятия включает несколько направлений: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По информации организаторов, перед участниками форума выступят около 150 спикеров.