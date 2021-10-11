IKEA потребовала от властей Германии стать экологичнее

69 немецких компаний, включая IKEA, подписались под обращением к правительству Германии, в котором организации потребовали серьёзнее подойти к вопросу защиты планеты от изменений климата. Подписанты хотят, чтобы к 2045 году ФРГ превратилась в климатически нейтральную промышленную страну. Список требований опубликован на сайте объединения в защиту климата Stiftung 2 Grad. Ранее IKEA обвиняли покупке древесины, добытой незаконным путём в Сибири, украинских Карпатах и Румынии.

Среди подписантов, помимо IKEA, такие компании как Adidas, Bayer, Deutsche Post, Hermes, Hugo Boss, Miele, Puma, Ritter Sport и Rossmann. Они потребовали «не терять время» и начать амбициозную межотраслевую политику в соответствие целям Парижского соглашения. Предполагается, что к 2030 году страна сможет сократить количество выбросов на 65%. Для этого нужно ускорить распространение солнечных батарей, ветряков и других источников возобновляемой энергии.

Экономика готова превратить защиту климата в бизнес-модель, а климатическую нейтральность — во всемирно признанный и экспортируемый товарный знак Германии как места ведения бизнеса, — подчёркивается в обращении.

Кроме того, компании призвали оказать помощь в создании экологичной транспортной инфраструктуры и ремонта зданий для повышения их энергоэффективности. При этом вопрос о борьбе с изменением климата следует решать вместе с другими странами.

В июле журналисты выяснили, что компания IKEA закупала у депутата заксобрания Иркутской области Евгения Бакурова древесину, добытую незаконным путём. По утверждению СМИ, афера с санитарными вырубками устроена так, что вместо больных деревьев уничтожаются здоровые. Эта проблема в Иркутской области существует с 2010-х: процент нарушений повышался, пока в других регионах падал. И добытая таким путём древесина, по мнению журналистов, продавалась IKEA около шести лет.

Кроме того, расследователи узнали, что IKEA продаёт стулья из бука, который получают нелегальным путём в украинских Карпатах. Древесину получают благодаря коррупции, а продукты из неё продают по всему миру.

В 2017 году шведская компания попадала в аналогичный скандал. Тогда стало известно, что она закупает древесину из незаконно вырубленных румынских лесов.