Иеромонах разрешил россиянам не убираться дома в Чистый четверг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Чистый четверг уборка дома не является основной задачей, в отличие от посещения службы, заявил NEWS.ru иеромонах Феодорит (Сеньчуков). Он объяснил, что именно в этот день проходит главная литургия в году. Дело в том, что в Чистый четверг было установлено таинство евхаристии на Тайной вечере, с чего, в общем-то, начались все литургии, объяснил священнослужитель.

А вечером читаются Евангелия о страстях Христовых, вот это надо делать. А убирать дома...дело хорошее, полезное перед Пасхой, но не обязательное, — сказал Феодорит.

Иеромонах заметил, что традиция убираться дома в указанный день пошла от довольно примитивного стечения обстоятельств.

Вечер четверга исторически был свободен: литургия служится на вечерне, она начинается, по идее, в 16:00, к вечеру она уже заканчивается. Или наоборот, ее служили поздно вечером, тогда был свободен целый день. В пятницу убираться некогда, в субботу тем более, дальше Пасха. Чисто бытовые соображения, — объяснил он.

Феодорит добавил, что в четверг служится так называемый чин омовения ног. Процедура редко проходит в обычных храмах, это архиерейский чин, когда Спаситель омыл ноги ученикам. Считается, что эта история тоже имеет отношение к чистоте, заключил священнослужитель.

Ранее священник из новосибирского Вознесенского кафедрального собора Дмитрий Сальников рассказал, что традиция биться яйцами на Пасху пришла из народа и не имеет никакого отношения к церковным обрядам. Он пояснил, что этот обычай не поддерживается Церковью, но и не порицается.