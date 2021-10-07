«Идёт скачивание»: в ЦИК отказались от трансляций выборов в Интернет

Видеозаписи с камер на избирательных участках на российских выборах больше не будут транслироваться в Интернет, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова в Совете Федерации. Она объяснила такое решение «информационными войнами и кибератаками», передаёт РИА Новости.

Когда у нас истерили несколько человек, что надо это всё выносить в пространство глобальной мировой сети, мы больше этого делать не будем. И не надо сравнивать с 2012 годом, тогда не было таких информационных войн, такого уровня кибератак. Мы не можем себе позволить, если 50, 60, 70 миллионов приходят на выборы, и выбрасывать это в Глобальную сеть. Мы не можем позволить, когда идёт скачивание, — сказала глава ЦИК.

Она заявила, что несколько центров за границей готовились скачать материалы видеонаблюдения. По её мнению, это могло бы «выбить» всю систему.

Памфилова считает, что Центризбирком предложил оптимальный вариант «с учётом мер национальной безопасности, с учётом защиты данных наших граждан, биометрических данных». Она добавила, что все участники избирательного процесса, включая избирателей, могли квалифицированно следить за выборами.

Полагаю, что по этому пути мы будем идти и дальше, — заключила Памфилова.

Камеры на избирательных участках установили в 2011 году по просьбе занимавшего тогда должность председателя правительства Владимира Путина. Он призвал сделать видео с камер доступными круглосуточно для всех желающих в Интернете, «чтобы страна видела, что происходит у конкретного ящика, чтобы снять напрочь все фальсификации».

Однако в 2021 году в ЦИК решили изменить порядок доступа к онлайн-наблюдению за выборами. Если ранее происходящее на любом участке в реальном времени мог видеть любой россиянин на специальном портале, то теперь эта возможность осталась только у избиркомов, кандидатов и политических партий.

В ЦИК объяснили нововведение переходом на трёхдневное голосование. Представители оппозиции и объединений наблюдателей считают, что комиссия ограничивает прозрачность волеизъявления россиян.