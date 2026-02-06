Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 17:57

Идеальный перекус для худеющих: творожные шарики в кокосовой стружке. 171 ккал и море удовольствия. Рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Лепить из творожной массы шарики, прятать внутри орешек и обваливать в стружке — это словно игра. А результат — нежные, тающие во рту конфетки, которые напоминают детскую радость, но сделаны из полезных продуктов.

Обезжиренный творог (250 г) перетираю через сито или взбиваю блендером до максимально гладкой, пастообразной консистенции. Это важно, чтобы не было крупинок.

Добавляю к творогу 2 ст. л. жидкого меда (если мед засахарился, его можно слегка подогреть на водяной бане). Тщательно перемешиваю до однородности. Масса должна быть пластичной и легко формироваться в шарики.

Миндаль (15 шт.) можно слегка обжарить на сухой сковороде для аромата или использовать сырой. Ядра должны быть очищенными.

На рабочую поверхность насыпаю кокосовую стружку. Мокрыми руками беру около 1 ст. л. творожной массы. Формирую шарик, в центр которого вдавливаю один миндальный орех. Аккуратно залепляю, чтобы орех оказался внутри.

Готовый шарик обваливаю в кокосовой стружке со всех сторон, слегка прижимая, чтобы стружка прилипла. Кладу на тарелку или доску.

Повторяю процесс, пока не закончится творожная масса. Все получившиеся конфеты убираю в холодильник минимум на 1 час, а лучше на 2-3. Это нужно, чтобы они хорошо застыли и стали плотнее. Хранить в холодильнике в закрытом контейнере.

Дмитрий Демичев
