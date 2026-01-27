Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 14:39

Идеальная творожная начинка для блинов: не течет и не сухая! Мой секрет — правильная консистенция. Объедение!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта начинка по структуре напоминает нежнейший крем-сыр — она плотная, но при этом воздушная, отлично держится на ложке и не стремится вытечь из блина, как только вы его надкусите.

Для начинки беру 400 граммов сухого рассыпчатого творога (5–9% жирности) и обязательно перетираю его через сито или разминаю вилкой, чтобы не было ни единого комочка. В творожную массу добавляю 2–3 столовые ложки сахара (по вкусу), щепотку ванилина и один желток куриного яйца. Желток здесь — наш главный союзник, он связывает творог, придает начинке нежность и красивый желтоватый оттенок, но не делает ее жидкой. Все тщательно перемешиваю до однородности. Если творог попался совсем сухой, можно добавить буквально одну столовую ложку густой сметаны. Затем добавляю горсть промытого и обсушенного изюма (по желанию) и снова перемешиваю. Готовая масса должна быть влажной, пластичной и легко формироваться в колобок, который не разваливается и не оставляет мокрых следов. Этой начинкой заполняю готовые, слегка остывшие блины, заворачивая их конвертом, трубочкой или мешочком. При желании блины с творогом можно слегка обжарить на сливочном масле до хрустящей корочки или подавать сразу.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

Проверено редакцией
Читайте также
Горячие лавашные рулеты давно заполонили мою кухню: простой рецепт с фаршем и кабачком, но можно и с пекинкой
Общество
Горячие лавашные рулеты давно заполонили мою кухню: простой рецепт с фаршем и кабачком, но можно и с пекинкой
Этот салат попробовала в Ташкенте! С кускусом, гранатом и жареной бараниной. Вкус на миллион
Общество
Этот салат попробовала в Ташкенте! С кускусом, гранатом и жареной бараниной. Вкус на миллион
Казалось бы, варёная картошка и курица — но получается нечто! Картофельные кексы с тающей начинкой
Общество
Казалось бы, варёная картошка и курица — но получается нечто! Картофельные кексы с тающей начинкой
Уксус на кухне: разбираемся в видах, чтобы блюда всегда были идеальны
Общество
Уксус на кухне: разбираемся в видах, чтобы блюда всегда были идеальны
Сытная начинка для блинов: курица в сливочном соусе. Нежная, ароматная, держит форму — топ к Масленице!
Общество
Сытная начинка для блинов: курица в сливочном соусе. Нежная, ароматная, держит форму — топ к Масленице!
еда
рецепты
блины
творог
сыры
Масленица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар в Балашихе 27 января: четыре мертвых кубинца, дом беглого олигарха
Синоптик объяснил, в каких регионах весна припозднится
В Германии заявили о намерении потребовать с Украины €70 млрд
В Госдуме ответили, какие организации могут поддержать малый бизнес
«Стянут все группировки»: полковник о возможности штурма Харькова
Длительную икоту связали с одним крайне опасным заболеванием
Россиянам рассказали, как правильно чихать
Мишустин рассказал, как в России поддерживают разработчиков продукции
Россия объявила Тимошенко в международный розыск
Тренер назвала самые частые ошибки в похудении
В Госдуме отреагировали на слухи о возможной блокировке Telegram
В Союзе пенсионеров по Москве открестились от сгоревшего хостела
Психолог дал советы, как не попасть под влияние мошенников
В МО Китая решили работать с Россией над глобальной безопасностью
Госдума разрешила отключать россиян от связи по запросу спецслужб
Белоусов попросил Китай держать ухо востро, напомнив о Венесуэле и Иране
В Госдуме назвали новые меры по предотвращению закрытия малых предприятий
В Москве могут вырасти рекордные сугробы более 80 сантиметров
Сильный снегопад спровоцировал массовую аварию под Нижним Новгородом
В Госдуме предложили открыть пункт пропуска с Украиной
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.