Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 13:48

Идеальная говядина в духовке: готовлю в рукаве с луком. Мясо маринуется в своем соку, получается невероятно мягким

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пока говядина запекается, лук отдает всю свою сладость и сок, паприка раскрывает свой дымный аромат, а оливковое масло связывает все вкусы. В результате получается не просто мясо, а готовое блюдо с собственным густым, насыщенным луковым соусом.

Для блюда беру 800 граммов говядины (лучше мякоть, например, огузок или лопатку) и нарезаю ее крупными кусками для тушения. Две крупные луковицы очищаю и нарезаю тонкими полукольцами. В миске, достаточно большой для мяса, смешиваю лук, 3 столовые ложки соевого соуса, 1 чайную ложку оливкового масла, 1 чайную ложку паприки (можно копченой), черный перец и немного соли (помня, что соевый соус уже соленый). В этот ароматный маринад выкладываю куски говядины и тщательно их перемешиваю, чтобы каждый кусочек покрылся смесью. Оставляю мариноваться при комнатной температуре примерно на 1 час, за это время 2-3 раза переворачиваю мясо в миске. Беру рукав для запекания, выкладываю в него мясо вместе со всем луком и маринадом. Равномерно распределяю. Концы рукава плотно завязываю специальными клипсами или просто закрепляю ниткой. Делаю в верхней части рукава 2-3 небольших прокола зубочисткой для выхода пара. Укладываю рукав на противень и ставлю в разогретую до 200°C духовку. Запекаю ровно 1 час. После выключения даю постоять в духовке еще 10 минут, не вынимая. Затем аккуратно разрезаю рукав (осторожно, пар!), перекладываю мясо с луком и обильным соусом на блюдо. Подаю с любым гарниром: картофельным пюре, рисом или гречкой.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
Читайте также
Блюда пахнут в разы вкуснее без лишних затрат: простые кухонные приемы, которые помогают специям раскрыться полностью
Общество
Блюда пахнут в разы вкуснее без лишних затрат: простые кухонные приемы, которые помогают специям раскрыться полностью
Записала рецепт на пробу — теперь он в любимых. После этого маринада по-другому готовить не будете
Общество
Записала рецепт на пробу — теперь он в любимых. После этого маринада по-другому готовить не будете
Идеальные пирожки с капустой: тонкие, хрустящие, с душистой начинкой. Готовлю за полчаса — как из школьного буфета
Общество
Идеальные пирожки с капустой: тонкие, хрустящие, с душистой начинкой. Готовлю за полчаса — как из школьного буфета
Жарила как все, пока не добавила «изюминку» — теперь это наш любимый завтрак с творогом
Общество
Жарила как все, пока не добавила «изюминку» — теперь это наш любимый завтрак с творогом
Нежный говяжий гуляш по-тайски: том-кха вместо сметаны. Кокос, лемонграсс и галангал творят чудеса с мясом
Общество
Нежный говяжий гуляш по-тайски: том-кха вместо сметаны. Кокос, лемонграсс и галангал творят чудеса с мясом
еда
рецепты
мясо
соусы
говядина
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дуров пригрозил закрытием Telegram
Мединский объяснил, почему единство народов важно как никогда
Политолог ответил, почему США не могут отказаться от поддержки Украины
Младенец стал свидетелем расправы над родителями
Взяточники из российского морга отправились за решетку
В Крыму оценили планы депутата Рады открыть свои центры в регионе
Квартиры подорожают вдвое? «Самолет» просит 50 млрд рублей: что это значит
Арестованный блогер пришла в суд с необычной книгой Достоевского
«Не работать, а служить»: Цискаридзе об управлении Академией балета
Путин раскрыл, что помогает России развиваться в непростых условиях
Слуцкий объяснил, на чьей стороне мяч в вопросе продления ДСНВ
Политолог предположил, чем обернутся переговоры ЕС и России по Украине
Погода в Москве в пятницу, 6 февраля: ждать ли сильных морозов и снегопада
В США резкие заморозки привели к созданию нового блюда
Путин отметил вклад ученых в развитие России
Далалоян дал напутствие собравшимся на Олимпиаду российским спортсменам
Цискаридзе признался, что обожает мобильные игры
В Петербурге девушка похитила у пенсионерки 2,4 млн рублей
Трое мирных россиян вернулись из украинского плена
Росгвардейцы задержали угрожавшую зарезать соседку рецидивистку
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.