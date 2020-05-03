Хуснуллин считает, что благодаря льготной ипотеке спрос на жильё сохранится

https://static.news.ru/photo/8a89f6da-8d3c-11ea-9419-fa163e074e61_660.jpg Марат Хуснуллин Фото: kremlin.ru

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что резкое падение спроса на рынке новостроек можно предотвратить с помощью программы льготной ипотеки под 6,5% годовых.

Льготная ипотека, безусловно, позволит предупредить падение спроса. Люди у нас хорошо считают. Ты на 20 лет можешь взять кредит сегодня под 6,5%, эти 6,5% точно совершенно снивелируются, — заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Хуснуллин.

По его словам, россияне проявляют большой интерес к этой программе, в банки уже поступили тысячи заявок на её оформление.

Как писал NEWS.ru, программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% действует с 23 апреля до 1 ноября 2020 года и вряд ли будет продлена. Об этом ранее сообщил Марат Хуснуллин.

В начале апреля президент Владимир Путин поручил запустить льготную ипотеку под 6,5% годовых. На эту программу власти выделят около 6 млрд рублей. Она распространится только на россиян, которые ранее не оформляли такой заём.