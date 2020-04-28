Правительство не планирует продлевать льготную ипотеку после 1 ноября

https://static.news.ru/photo/6bb6a6e2-892f-11ea-86e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% будет действовать до 1 ноября 2020 года и вряд ли будет продлена, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Я считаю, что программу нужно до 1 ноября, как мы договаривались, сохранить. Дальше мы, конечно, посмотрим, но вряд ли мы её дальше продолжим. Поэтому кто хочет, тот должен сейчас максимально быстро оформить ипотеку, — сказал Хуснуллин в эфире телеканала РБК.

В начале апреля президент Владимир Путин поручил запустить льготную ипотеку под 6,5% годовых. На эту программу власти выделят около 6 млрд рублей. Оформить её можно будет до 1 ноября 2020 года. Программа распространится только на россиян, которые ранее не оформляли такой заём.

Как писал NEWS.ru, в Минфине пообещали, что ставки по льготным ипотечным программам будут продолжать действовать, несмотря на ухудшение ситуации на финансовых рынках. Замминистра финансов Алексей Моисеев заверил, что никакие изменения не будут вноситься в программы по поддержке семей с детьми, инициированные президентом.