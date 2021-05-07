Худрука театра имени Вахтангова госпитализировали с сердечным приступом

https://static.news.ru/photo/09baef8e-af44-11eb-906a-96000091f725_660.jpg Римас Туминас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Худрука театра имени Вахтангова Римаса Туминаса в Москве привезли в больницу с сердечным приступом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Туминас находится в кардиореанимации, Врачи оценивают его состояние как среднетяжёлое.

Туминас — известный российский и литовский режиссёр драматических спектаклей, чьи постановки идут на сценах России и Европы. Он неоднократно становился лауреатом престижных наград театральных фестивалей. Мастер работает как практик и занимается педагогической деятельностью.

Ранее стало известно, что народный артист России Олег Вавилов попал в реанимацию. 71-летнему актёру стало плохо прямо в Театре сатиры, прибывшая по вызову бригада медиков приняла решение о госпитализации.

По предварительным данным, у актёра произошла так называемая ишемическая атака. Это временное острое расстройство мозгового кровообращения.