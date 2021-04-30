Народный артист РФ Олег Вавилов попал в реанимацию

https://static.news.ru/photo/ae8f239c-ab8c-11eb-8ed9-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: kino-teatr.ru

Народный артист России Олег Вавилов попал в реанимацию. 71-летнему актёру стало плохо прямо в Театре сатиры, прибывшая по вызову бригада медиков приняла решение о госпитализации. Об этом сообщает Пятый канал.

По предварительным данным, у актёра произошла так называемая ишемическая атака. Это временное острое расстройство мозгового кровообращения. При отсутствии достаточного лечения она может развиваться в полноценный инсульт. Поэтому саму транзиторную атаку называют микроинсультом. Она не опасна для жизни, но требует обязательного лечения, иначе через несколько лет беспечного пациента настигнут неприятные осложнения.

Олег Вавилов закончил ГИТИС, работал в московском ТЮЗе, Театре на Малой Бронной, с 2004 года служит в Театре сатиры. Также он активно снимается в кино. Среди его наиболее известных работ роли в таких фильмах и сериалах, как «Трактирщица», «Странная женщина», «Конец вечности» и другие.

В 1990 году ему было присуждено звание заслуженного артиста РСФСР, а через шесть лет — народного артиста России.

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