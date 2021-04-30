Народный артист РФ Олег Вавилов попал в реанимацию

Народный артист России Олег Вавилов попал в реанимацию. 71-летнему актёру стало плохо прямо в Театре сатиры, прибывшая по вызову бригада медиков приняла решение о госпитализации. Об этом сообщает Пятый канал.
По предварительным данным, у актёра
Олег Вавилов закончил ГИТИС, работал в московском ТЮЗе, Театре на Малой Бронной, с 2004 года служит в Театре сатиры. Также он активно снимается в кино. Среди его наиболее известных работ роли в таких фильмах и сериалах, как «Трактирщица», «Странная женщина», «Конец вечности» и другие.
В 1990 году ему было присуждено звание заслуженного артиста РСФСР, а через шесть лет — народного артиста России.
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