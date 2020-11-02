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Художник из США «оживляет» героев известных картин и мультфильмов

17:50, 02 ноября 2020

Интернет-пользователи обсуждают работы американского художника Натана Шипли, который воссоздаёт внешность героев картин, мультфильмов и даже банкнот.

В этом художнику-графику из Сан-Франциско помогает искусственный интеллект.

В настоящее время изучаю пересечение искусства и искусственного интеллекта, — рассказал порталу Bored Panda Шипли, уточнив, работает в сфере искусства уже более 10 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что итальянский исследователь Паскаль Котт обнаружил эскиз, скрытый под портретом «Джоконда» художника Леонардо да Винчи. Специалист изучал полотно 14 лет.

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