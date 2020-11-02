Художник из США «оживляет» героев известных картин и мультфильмов

Федерация бокса России (ФБР) разберётся в инциденте с дракой в поезде, участником которой стал чемпион Европы Никита Иванов. Об этом заявил глава организации Умар Кремлёв. По предварительным данным, спортсмен вступил в потасовку с другим бойцом. Последний, по итогам конфликта, впал в кому из-за полученных травм.

Насколько мне известно, он (Никита Иванов. — NEWS.ru) не является действующим членом сборной России. Пока мы детально не владеем информацией, будем разбираться. Отдельно проведёт работу по этой ситуации совет чемпионов...