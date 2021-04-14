Суд избрал меру пресечения журналистке DOXA Алле Гутниковой

https://static.news.ru/photo/512d63ce-9d47-11eb-a0a0-96000091f725_660.jpg Алла Гутникова Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Басманный суд избрал журналистке студенческого журнала DOXA Алле Гутниковой меру пресечения в виде запрета определённых действий, сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил избрать Гутниковой меру пресечения в виде запрета определённых действий сроком на два месяца, то есть до 14 июня 2021 года, — сказала судья Наталия Дударь.

Мера пресечения включает в себя запрет выходить из дома почти круглые сутки (с 00:00 до 23:59), пользоваться Интернетом, телефоном и общаться с кем-либо, кроме адвоката, следователя и близких родственников.

Гутникова и её адвокат Дмитрий Захватов возражали против ходатайства следователя, просили избрать девушке меру пресечения в виде личного поручительства.

Журналистам студенческого журнала DOXA Арсену Арамяну, Алле Гутниковой, Владимиру Метелкину и Наталье Тышкевич предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность (статья 151.2 УК). Сегодня утром у них дома прошли обыски. Уголовное дело, в рамках которого им предъявили обвинение, возбудили ещё 22 января, по нему обвиняемым также проходит соратник Алексея Навального Леонид Волков.

Поводом для возбуждения уголовного дела против журналистов стал видеоролик накануне митингов в поддержку Навального. В нём они рассказывали, что угрозы администраций вузов отчислением за участие в митингах незаконны. Вскоре на видео отреагировал Роскомнадзор и потребовал удалить его. DOXA выполнил требование, однако затем подал иск в суд с просьбой признать действия ведомства незаконными.