Хрустящая квашеная капуста с яблоками и брусникой! К картошечке и хлебу

Хрустящая, ароматная и неповторимо вкусная квашеная капуста с яблоками и брусникой — это настоящий витаминный взрыв, который украсит любой стол! Сочетание сочной капусты, сладковатых яблок и кисло-сладкой брусники создает идеальный баланс вкусов.

Нашинкуйте 2 кг белокочанной капусты. Нарежьте кубиками 2 кисло-сладких яблока. Перетрите капусту с 1 ст.л. соли и 2 ст.л. сахара до появления сока. Добавьте яблоки, 100 г свежей или замороженной брусники, 1 ч.л. тмина и перемешайте. Плотно уложите смесь в эмалированную или стеклянную емкость, сверху установите гнет. Оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня, ежедневно протыкая деревянной палочкой для выхода газа. Затем уберите в прохладное место. Через 5–7 дней капуста готова! Подавайте ее с растительным маслом и луком — она идеально дополнит картофель, мясо или станет самостоятельной закуской. Хрустящая текстура, яркий цвет и сбалансированный вкус с фруктово-ягодными нотками никого не оставят равнодушным! Эта капуста хранится до 2 месяцев, становясь только вкуснее.

