Хрустящая курочка из аэрогриля, чтоб соседи обзавидовались

Если хотите приготовить действительно сочную курицу с золотистой хрустящей корочкой — не беритесь за духовку. В аэрогриле это получается быстрее, вкуснее и проще. Никаких заморочек, а результат как в ресторане. Даже начинающий справится.
Рассказываем пошагово, как добиться идеальной текстуры и яркого вкуса.
Что нужно:
- курица целиком — 1,5 кг;
- розмарин — 1 веточка;
- чеснок — 1 головка;
- приправа для курицы — 1 ст. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Для чесночной намазки (по желанию):
- чеснок — 1 головка;
- петрушка — 15 г;
- копченая паприка — 0,5 ч. л.;
- масло — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Как готовить:
- Курицу промойте, обсушите, удалите остатки перьев. Разрежьте вдоль грудки и раскройте «книжкой». По желанию вырежьте кость посередине.
- Натрите тушку специями с обеих сторон, добавьте к ней половинки чеснока и веточку розмарина. Заверните в пленку и маринуйте хотя бы пару часов, лучше ночь.
- За час до готовки достаньте курицу из холодильника, чтобы она согрелась до комнатной температуры.
- В аэрогриле установите решетку, сбрызните маслом. Выложите курицу кожей вверх, тоже слегка сбрызнув маслом.
- Готовьте при 160 °C — сначала 30 минут кожей вверх, потом переверните и запекайте еще 20 минут.
- Пока курица готовится, смешайте измельченные чеснок, петрушку, паприку, масло, соль и перец — это намазка.
- Верните курицу кожей вверх, смажьте намазкой и доготовьте еще 10 минут.
- Дайте постоять в выключенном аэрогриле 10–15 минут, чтобы соки распределились.
Подавайте горячей, с гарниром или свежим хлебом. Снаружи — хруст, внутри — сочное мясо. Если один раз попробуете в аэрогриле, к духовке уже не вернетесь.
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