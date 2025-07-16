Хрустящая курочка из аэрогриля, чтоб соседи обзавидовались

Если хотите приготовить действительно сочную курицу с золотистой хрустящей корочкой — не беритесь за духовку. В аэрогриле это получается быстрее, вкуснее и проще. Никаких заморочек, а результат как в ресторане. Даже начинающий справится.

Рассказываем пошагово, как добиться идеальной текстуры и яркого вкуса.

Что нужно:

курица целиком — 1,5 кг;

розмарин — 1 веточка;

чеснок — 1 головка;

приправа для курицы — 1 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Для чесночной намазки (по желанию):

чеснок — 1 головка;

петрушка — 15 г;

копченая паприка — 0,5 ч. л.;

масло — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Как готовить:

Курицу промойте, обсушите, удалите остатки перьев. Разрежьте вдоль грудки и раскройте «книжкой». По желанию вырежьте кость посередине. Натрите тушку специями с обеих сторон, добавьте к ней половинки чеснока и веточку розмарина. Заверните в пленку и маринуйте хотя бы пару часов, лучше ночь. За час до готовки достаньте курицу из холодильника, чтобы она согрелась до комнатной температуры. В аэрогриле установите решетку, сбрызните маслом. Выложите курицу кожей вверх, тоже слегка сбрызнув маслом. Готовьте при 160 °C — сначала 30 минут кожей вверх, потом переверните и запекайте еще 20 минут. Пока курица готовится, смешайте измельченные чеснок, петрушку, паприку, масло, соль и перец — это намазка. Верните курицу кожей вверх, смажьте намазкой и доготовьте еще 10 минут. Дайте постоять в выключенном аэрогриле 10–15 минут, чтобы соки распределились.

Подавайте горячей, с гарниром или свежим хлебом. Снаружи — хруст, внутри — сочное мясо. Если один раз попробуете в аэрогриле, к духовке уже не вернетесь.

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