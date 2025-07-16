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16 июля 2025 в 08:00

Хрустящая курочка из аэрогриля, чтоб соседи обзавидовались

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если хотите приготовить действительно сочную курицу с золотистой хрустящей корочкой — не беритесь за духовку. В аэрогриле это получается быстрее, вкуснее и проще. Никаких заморочек, а результат как в ресторане. Даже начинающий справится.

Рассказываем пошагово, как добиться идеальной текстуры и яркого вкуса.

Что нужно:

  • курица целиком — 1,5 кг;
  • розмарин — 1 веточка;
  • чеснок — 1 головка;
  • приправа для курицы — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Для чесночной намазки (по желанию):

  • чеснок — 1 головка;
  • петрушка — 15 г;
  • копченая паприка — 0,5 ч. л.;
  • масло — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Как готовить:

  1. Курицу промойте, обсушите, удалите остатки перьев. Разрежьте вдоль грудки и раскройте «книжкой». По желанию вырежьте кость посередине.
  2. Натрите тушку специями с обеих сторон, добавьте к ней половинки чеснока и веточку розмарина. Заверните в пленку и маринуйте хотя бы пару часов, лучше ночь.
  3. За час до готовки достаньте курицу из холодильника, чтобы она согрелась до комнатной температуры.
  4. В аэрогриле установите решетку, сбрызните маслом. Выложите курицу кожей вверх, тоже слегка сбрызнув маслом.
  5. Готовьте при 160 °C — сначала 30 минут кожей вверх, потом переверните и запекайте еще 20 минут.
  6. Пока курица готовится, смешайте измельченные чеснок, петрушку, паприку, масло, соль и перец — это намазка.
  7. Верните курицу кожей вверх, смажьте намазкой и доготовьте еще 10 минут.
  8. Дайте постоять в выключенном аэрогриле 10–15 минут, чтобы соки распределились.

Подавайте горячей, с гарниром или свежим хлебом. Снаружи — хруст, внутри — сочное мясо. Если один раз попробуете в аэрогриле, к духовке уже не вернетесь.

Любите ароматные пряники? Попробуйте этот старинный рецепт покровской коврижки из журнала «Работница»! Вашим детям точно понравится блюдо.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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