Хрустящая капуста и сочные томаты: эта закуска в банке стала семейным хитом

Ароматная закуска из капусты и помидоров — это настоящий вкус лета, сохраненный в банке. Хрустящая капуста, сочные помидоры и пикантные специи создают идеальный баланс вкусов. Такая заготовка станет украшением любого зимнего стола и напомнит о теплых летних днях.

Для приготовления нарежьте 1 кг помидоров, 0,5 кг капусты, 1 морковь и 1 перец. Уложите в банки слоями со специями (4 зубчика чеснока, 4 зонтика укропа, 2 листа хрена, перец горошком). Залейте кипящим маринадом (3 л воды, 2 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара), добавьте по 2 ст. л. уксуса в каждую банку. Стерилизуйте 15–20 минут и закатайте.

Эта закуска сохраняет хрусткость капусты и яркий вкус помидоров всю зиму. Подавайте ее к мясу, картошке или просто как самостоятельное блюдо — она понравится всем без исключения!

