«Хромая утка»: в Госдуме отреагировали на внесение Навального в список Time
Включение Алексея Навального в список 100 самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Time является политическим решением. Журналисты внесли российского оппозиционера в этот перечень, поскольку им «больше некого включать» в него. Об этом разговоре с NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. При этом он назвал Навального «хромой уткой».
100% политика. К сожалению для Навального, он уже неинтересен не только здесь, но и на Западе. Он давно хромая утка, все его партнёры уже разбежались, — рассказал Чепа.
Ранее стало известно, что Навальный оказался в списке 100 самых влиятельных людей мира в категории «Иконы» по версии Time. Сопроводительный текст о нём написал российский шахматист Гарри Каспаров, проживающий за рубежом. Он отметил храбрость оппозиционера и его политическую силу. Вместе с роccиянином в списке «Икон» оказались певица Бритни Спирс, принц Гарри и его жена, герцогиня Сассекская Меган Маркл, а также японская теннисистка Наоми Осака.