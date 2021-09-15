«Хромая утка»: в Госдуме отреагировали на внесение Навального в список Time

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В Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) напомнили российским туристам о правилах въезда на курорты Таиланда. В ходе отдыха им будет предложено сдать несколько тестов на коронавирус и ждать результатов в отеле, сообщается на сайте ассоциации.

Путешественники, вакцинированные препаратом «Спутник V», с 1 сентября могут приехать на курорты тайских провинций Пхукет, Краби (острова Пхи Пхи, Нгай и пляжи полуострова Рейли), Сураттхани (курорты Самуи, Пханган и Тао)...