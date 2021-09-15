Навальный вошёл в список самых влиятельных людей мира по версии Time

Американский журнал Time включил российского оппозиционера Алексея Навального в список 100 самых влиятельных людей мира. Это единственный россиянин в новом перечне, куда вошли действующий и предыдущий американские президенты, китайский лидер и известные звёзды. Список опубликован на сайте издания.

Политик вошёл в категорию «Иконы». Сопроводительный текст о Навальном написал глава совета Фонда защиты прав человека Гарри Каспаров, который отметил храбрость оппозиционера и его политическую силу.

Вместе с Навальным в списке «Икон» оказались певица Бритни Спирс, принц Гарри и его жена, герцогиня Сассекская Меган Маркл, а также японская теннисистка Наоми Осака. В категории «Пионеры» отметилась певица Билли Айлиш. В списке «Титанов» оказался гендиректор Apple Тим Кук. Самыми влиятельными деятелями искусства журнал назвал рэперов Lil Nas X и Bad Bunny, а также актрис Кейт Уинслет и Скарлетт Йоханссон.

В категории «Лидеры» составители рейтинга отметили как действующего президента США демократа Джо Байдена, так и его предшественника-республиканца Дональда Трампа. Кроме того, в списке отметили вице-президента США Камалу Харрис, председателя КНР Си Цзиньпина, главу ВТО Нгози Оконджо-Ивеала и главу политического офиса движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) Абдулу Гани Барадара. Среди «Новаторов» Time отметил основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, главу Nvidia Дженсена Хуанга и создателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина.

Навальный сейчас находится в колонии. Он был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом оппозиционер осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года и шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.