https://static.news.ru/photo/7cba11e0-ea9c-11e9-b998-fa163e074e61_660.jpg Фото: nina_ninysha/twitter.com

Владельца магазина в Ставропольском крае привлекли к административной ответственности за продажу фигурок Усамы бен Ладена.

Предприниматель оштрафован за нарушение, предусмотренное ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». Сумма взыскания не называется.

В главке МВД по региону рассказали, что хозяин торговой точки приобрёл две куклы, изображающие лидера запрещённой в России террористической организации «Аль-Каида», десять лет назад. На продажу он их выставил по цене около пяти тысяч рублей, но за всё это время покупателей так и не нашлось, сообщает радиостанция « Говорит Москва ».

Как ранее писал News.ru, на продажу фигурок бен Ладена обратили внимание пользователи соцсетей. После этого владелец магазина убрал скандальный товар с прилавка.