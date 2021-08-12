«Хотят скрыть реальную картину»: Прилепин осудил блокировки СМИ

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин осудил блокировку изданий «МБХ Медиа» и «Открытые Медиа». Он заявил, что власти таким образом хотят скрыть реальную электоральную картину, передаёт Znak.com.

По моим наблюдениям, некоторые силы в России заинтересованы в том, чтобы реальное электоральное состояние рейтинга партий не стало предметом общественного знания, чтобы люди не узнали, какие у нас на самом деле рейтинги, — подчеркнул он.

Политик напомнил, что «МБХ Медиа», «Открытые медиа» и ряд других изданий появились «не позавчера»: они долгое время существовали и «излагали свою повестку». При этом он не считает их антигосударственными. Происходящее сейчас Прилепин назвал «наездом» на СМИ.

Мы не будем тыкать пальцем в небо, если предположим, что хотят скрыть реальную электоральную картину, что вредно для государства и президента. Государство, которое не знает, как всё обстоит, — в нём заложена мина замедленного действия, — заключил он.

4 августа Роскомнадзор заблокировал «Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащиту открытки». При этом редакции уведомлений о блокировке от регулятора или Генпрокуратуры заранее не присылали. Днём в среду на общий адрес редакции пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию. Однако в них не уточняется, какие именно материалы нужно удалить, рассказали в редакции.

Позднее стало известно, что власти считают их связанными с британской НПО Open Russia Civic Movement, которая признана ими нежелательной организацией. После этого проекты заявили о прекращении своей работы для сохранения безопасности сотрудников.