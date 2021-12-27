Холмогоров: между гибелью Просвирнина и Марцинкевича нет ничего общего

Блогер и русский националист Егор Холмогоров в интервью RTVI заявил, что российская власть должна быть заинтересована в прозрачном расследовании гибели публициста, экс главного редактора издания «Спутник и Погром» Егора Просвирнина. Он считает, что после смерти другого яркого представителя российского «правого» движения — Максима Марцинкевича (его нашли мёртвым в челябинской колонии в 2020 году), в обществе могли появиться «слухи и недоверие» к следственным органам. Однако блогер не видит связи между этими двумя событиями.

Я считаю, что после трагичной, страшной истории с Максимом Марцинкевичем [русским националистом, которого нашли мёртвым в челябинской колонии в 2020 году], конечно, наша власть абсолютно заинтересована в абсолютно прозрачном расследовании всего этого, иначе не оберёшься слухов, что произошло. Определённая атмосфера недоверия сформировалась. Потому что поверить в такое событие — достаточно сложно. Егор неоднократно кокетничал со своими экспериментами, про него сплетничали, но всё равно в это трудно поверить, — сказал Холмогоров.

Егор Просвирнин — русский националист и основатель проекта «Спутник и Погром», выпал из окна в центре Москвы, на Тверском бульваре 27 декабря. По словам свидетелей, сначала вниз полетел газовый баллончик и нож, затем из окна выпал обнажённый Просвирнин. Погибшего опознала жена Марина.

По предварительным данным, перед гибелью он мог находиться в наркотическом опьянении. Соседи слышали, что в квартире ругаются несколько человек. В момент падения дома находилась его супруга. Записки журналист не оставил, однако есть записи на английском языке в Twitter блогера, из которых следует, что он, предположительно, поссорился с женой.