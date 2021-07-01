Холдинг «Ямал-Медиа» запустил новый сайт

Крупнейший региональный медиахолдинг ЯНАО «Ямал-Медиа» рассказал о запуске нового флагманского сайта — yamal-media.ru. Новый сайт заменит устаревший портал «Ямал-Регион», созданный десять лет назад.

По словам генерального директора холдинга Сергея Добрынина, прежний сайт перестал отвечать ожиданиям современных пользователей.

Сложная система вкладок неудобна для современной аудитории. Она стала требовательнее к интерфейсу и содержанию. Поэтому разработчикам поставили задачу: сделать быстрый, простой, интуитивно понятный интернет-ресурс для мультимедийного СМИ, — заявил Добрынин.

У нового сайта будет удобный интуитивный интерфейс, краткое меню с выпадающими списками, а также много возможностей для мультимедиа. Кроме интересных новостей появятся тесты, лонгриды и фотогалереи.

Ранее сообщалось, что в честь своего 75-летия страховая компания «Ингосстрах» провела ребрендинг. Теперь её новый слоган будет звучать так: «Ингосстрах. Просто быть уверенным». Кроме того, «Ингосстрах» обновил и визуальную концепцию.