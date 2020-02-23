https://static.news.ru/photo/d7945be2-563b-11ea-989b-fa163e074e61_660.jpg Фото: УСТЬЯ - УСТЬЯНЫ - УСТЬЯНСКИЙ РАЙОН/vk.com

Хоккейный матч между двумя женскими командами «Девчата» и «Устьяночка», в составе одной из которых играют пенсионерки, состоялся в Архангельске.

Встреча завершилась со счётом 1:1. По словам капитана «Устьяночки» Валентины Фёдоровой, игроки её команды во время матча «не подкачали». Она рассказала, что многие участницы открыли для себя хоккей совсем недавно, а есть и те, для кого этот матч стал дебютным.

Тренировки помогают, столько радости, столько позитива от тренировок, радуюсь, что девочки мои рядом со мной, и, конечно, здоровье прибавляется, — заявила Фёдорова.

В свою очередь тренер «Устьяночки» Мария Онолбаева отметила, что в команде присутствует особая дисциплина, передаёт РЕН ТВ.

Когда бабушки в первый раз встают на коньки, мы опасаемся, чтобы не было травм, падений. Кости хрупкие у женщин, — поделилась она.

Российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко одержали победу в составе хоккейной команды. Товарищеский матч с участием президентов состоялся в Сочи, писал NEWS.ru.