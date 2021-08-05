Ходорковский пообещал бороться с режимом до конца

Предприниматель Михаил Ходорковский заявил, что продолжить противостоять действующей власти после закрытия связанных с ним проектов «МБХ Медиа», «Открытые медиа» и «Правозащиты открытки». Об этом он написал в Telegram.

Я и те из моих единомышленников, которые готовы к новому уровню риска, продолжим противостояние с режимом до его полного демонтажа, — подчеркнул бизнесмен.

Ходорковский оценил озвученную властями причину для блокировки медиаресурсов (связь с организацией, признанной властями нежелательной) как высокий уровень личного риска для их сотрудников. В связи с этим он согласовал закрытие организаций.

За годы работы проекты показали свою эффективность и востребованность, а журналисты и другие участники — высокий профессионализм и готовность смело противостоять давлению авторитарного режима. Я благодарю их всех за совместную работу, а наших друзей — за поддержку, — добавил он.

4 августа Роскомнадзор заблокировал «Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащиту открытки». При этом редакции уведомлений о блокировке от регулятора или Генпрокуратуры заранее не присылали. Днём в среду на общий адрес редакции пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию. Однако в них не уточняется, какие именно материалы нужно удалить, рассказали в редакции.

Позднее стало известно, что власти считают их связанными с британской НПО Open Russia Civic Movement, которая признана ими нежелательной организацией. После этого проекты заявили о прекращении своей работы для сохранения безопасности сотрудников.

Ходорковский владел «МБХ Медиа», а «Открытые медиа» получили грант от его проекта.