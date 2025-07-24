Хирург, учительница, сотрудники РЖД: фото погибших в катастрофе Ан-24

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение в Амурской области. На его борту находились 49 человек, все они погибли. Командиром лайнера был Вячеслав Логвинов, проживавший в Иркутске. Второй пилот Ан-24 — 37-летний Кирилл Плаксин. На борту самолета также был инженер по авиаэлектронике Виталий Колтунов. Он находился в звании майора и получал военную пенсию.

На рейсе работали бортмеханик Владимир Вохминцев и инженер техслужбы Алексей Лысенко. Бортпроводницей была 44-летняя Анастасия Бессмертная. У женщины остались двое детей.

На борту разбившегося Ан-24 находились пятеро сотрудников РЖД. Среди них — замначальника дальневосточной дирекции тяги Николай Сун-Цо-Жен и Дмитрий Лапшов, главный инженер строительно-монтажного треста № 16 АО «РЖДстрой» из Хабаровска. Они летели в командировку.

Кроме того, на борту лайнера был известный на Дальнем Востоке торакальный хирург Леонид Майзель. Он работал врачом в Хабаровской краевой клинической больнице № 1. В Тынду летела семья врачей ЧУЗ «РЖД-Медицина» — акушер-гинеколог Галина Найденова и врач функциональной диагностики Алексей Найденов. Они возвращались с внуком домой с турецкого курорта.

На борту самолета также находилась учительница начальных классов из Амурской области Елена Великанова. Она работала в поселке Горный в Зейском районе. В числе пассажиров разбившегося лайнера были ведущий инженер по эксплуатации технических средств Хабаровской дистанции централизации и блокировки Сергей Шиян, его жена Наталия и полуторагодовалая дочь Ева.

Фотографии погибших в авиакатастрофе — в галерее NEWS.ru.