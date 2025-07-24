Мир лишился еще одной легенды вслед за Осборном. Умер Хоган. Фото рестлера

Мир лишился еще одной легенды вслед за Осборном. Умер Хоган. Фото рестлера

Американский актер, телеведущий и рестлер Халк Хоган скончался в возрасте 71 года. Причиной смерти мог стать сердечный приступ. Он ушел из жизни в собственном доме во Флориде.

Хоган превратил профессиональный рестлинг в семейный вид спорта. До Халка рестлинг был рассчитан на довольно узкую аудиторию, однако его выступления на ринге завораживали детей и их родителей, придавая спорту новый импульс.

Хоган также сделал внушительную карьеру в киноиндустрии. Он снялся в таких фильмах, как «Рокки 3», «Команда „А“», «Гремлины 2: Новенькая партия» и «Спасатели Малибу».

Фото Хогана — в галерее NEWS.ru.