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24 июля 2025 в 19:35

Мир лишился еще одной легенды вслед за Осборном. Умер Хоган. Фото рестлера

Халк Хоган, 2017 год Халк Хоган, 2017 год Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press

Американский актер, телеведущий и рестлер Халк Хоган скончался в возрасте 71 года. Причиной смерти мог стать сердечный приступ. Он ушел из жизни в собственном доме во Флориде.

Хоган превратил профессиональный рестлинг в семейный вид спорта. До Халка рестлинг был рассчитан на довольно узкую аудиторию, однако его выступления на ринге завораживали детей и их родителей, придавая спорту новый импульс.

Хоган также сделал внушительную карьеру в киноиндустрии. Он снялся в таких фильмах, как «Рокки 3», «Команда „А“», «Гремлины 2: Новенькая партия» и «Спасатели Малибу».

Фото Хогана — в галерее NEWS.ru.

Халк Хоган, 1982 год
Халк Хоган, 1982 год
Фото: Moritsuna Kimura/AFLO/Global Look Press
Халк Хоган, 1985 год
Халк Хоган, 1985 год
Фото: Moritsuna Kimura/AFLO/Global Look Press
«Без правил» Томаса Дж. Райта с Халком Хоганом в главной роли. Сделано в США, 1989 год
«Без правил» Томаса Дж. Райта с Халком Хоганом в главной роли. Сделано в США, 1989 год
Фото: KPA/Global Look Press
«Без правил» Томаса Дж. Райта с Халком Хоганом в главной роли, 1989 год
«Без правил» Томаса Дж. Райта с Халком Хоганом в главной роли, 1989 год
Фото: KPA/Global Look Press
Халк Хоган, 1990 год
Халк Хоган, 1990 год
Фото: Heinrich/imago-images.de/Global Look Press
«Коммандо из пригорода» Берта Кеннеди с Халком Хоганом в главной роли, 1991 год
«Коммандо из пригорода» Берта Кеннеди с Халком Хоганом в главной роли, 1991 год
Фото: KPA/Global Look Press
«Мистер Няня» Майкла Готлиба, в главной роли Халк Хоган, 1992 год
«Мистер Няня» Майкла Готлиба, в главной роли Халк Хоган, 1992 год
Фото: KPA/Global Look Press
Халк Хоган с дочерью Брук, 2005 год
Халк Хоган с дочерью Брук, 2005 год
Фото: Luis Martinez/Aff-Usa.Com/Global Look Press
Халк Хоган, 2014 год
Халк Хоган, 2014 год
Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press
Халк Хоган, 2024 год
Халк Хоган, 2024 год
Фото: IMAGO/mpi10/Global Look Press
Халк Хоган, 2024 год
Халк Хоган, 2024 год
Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press
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