Хирург рассказал, в каких случаях кефир опасен для человека Хирург Умнов: кефир опасен для людей с язвой желудка, гастритом и беременных женщин

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Кефир, несмотря на множество полезных свойств, в ряде случаев опасен для здоровья, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. Эксперт отметил, что кисломолочный продукт не стоит употреблять людям с гастритом и язвой желудка, а также беременным и кормящим женщинам.

Если кефир долгое время открыт, то кисломолочные бактерии погибают, остаются только дрожжи, вызывающие брожение в ЖКТ, вздутие живота, нарушение микрофлоры, диарею. Опасно употреблять кефир людям с гастритом и язвенной болезнью. Это связано с повышенной кислотностью кефира, стимулирующей выделение желудочного сока и вызывающей боли, изжогу или другие неприятные ощущения, — добавил Умнов.

Врач подчеркнул, что из-за брожения в кефире присутствует незначительная доза алкоголя, из-за чего напиток надо с осторожностью употреблять беременным, кормящим матерям и растущим детям.

Кефир содержит лактозу — молочный сахар. Люди с недостатком фермента лактазы не могут его усваивать. В этом случае лучше выбирать безлактозные варианты кефира и других кисломолочных продуктов. На кефир плохо реагируют люди с аллергией на молочный белок. Если у вас наблюдаются высыпания, зуд, отёчность или затруднённое дыхание после употребления кефира, лучше прекратить его пить и проконсультироваться с врачами, — рассказал Умнов.

По его словам, из полезных свойств кефира можно выделить большое количество пробиотиков и микроэлементов, улучшающих пищеварение, укрепляющих иммунную систему и помогающих восстановить баланс микрофлоры кишечника.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Герасименко рассказала, что при неправильном хранении молочных и кисломолочных продуктов они могут представлять опасность для здоровья человека из-за развития различных видов микробов, в том числе патогенных бактерий. Она отметила, что микроорганизмы могут вызывать заболевания ЖКТ и стать причиной отравления.