Хирург рассказал, о чем свидетельствуют трещины на пятках Хирург Умнов назвал трещины на пятках признаком нарушения гидролипидного баланса кожи

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Трещины на пятках могут свидетельствовать о нарушении гидролипидного баланса кожи, предупредил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Хирург объяснил в беседе с LIFE.ru, что это может быть вызвано снижением выработки коллагена и эластина. Кроме того, на состояние стоп влияет отсутствие правильного ухода, курение, несбалансированное питание, нехватка жидкости и физические нагрузки.

Одна из основных причин трещин на пятках — нарушение гидролипидного баланса кожи. К уменьшению прочности и эластичности кожного покрова приводит снижение выработки коллагена и эластина, — пояснил специалист.

Хирург отметил, что трещины могут быть вызвано наличием серьезных заболеваний. Так, на состояние стоп влияют сахарный диабет, анемия, авитаминоз и микоз. Умнов советует обратиться к врачу, чтобы выявить болезнь.

Специалист предупредил, что трещины могут вызвать появление инфекций. Заразиться можно на улице, надев открытую обувь, в спортзале, общественном бассейне или на природе. Если запустить инфекцию, появляется риск образования язв и нагноений. При этом жидкость, которая выделяется при воспалении, будет способствовать потере белка и снизит восстановительную способность организма, подчеркнул хирург.

Врач-хирург Евгений Жаров ранее предупредил, что частые ушибы, травмы и переломы могут оказаться симптомами остеопороза. Он посоветовал пройти дополнительное обследование при наличии данных признаков.