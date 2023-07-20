Хирург заявил о невероятном везении россиянина, просверлившего себе череп Хирург Умнов: просверлившему череп Радуге «очень повезло», мог обречь себя вегетативное состояние

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Просверлившему себе череп ради вживления в мозг электродов россиянину Михаилу Радуге «невероятно повезло» рассказал NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов. Врач объяснил, что эксперимент мог закончиться мгновенной смертью или тяжелой инвалидностью Радуги.

Такая «операция» могла закончиться для него мгновенной смертью. Он плохо видел, что делает, не мог четко контролировать силу и направление воздействия дрели. Достаточно, чтобы рука немного дрогнула от эмоций или от боли, и инструмент войдет глубоко в мозг. Такие эксперименты грозят повреждениями коры больших полушарий головного мозга, где расположены зоны, отвечающие за высшие когнитивные функции — слух, речь, восприятие и так далее, — отметил собеседник.

По его словам, повреждение любой подобной зоны головного мозга грозит частичной или полной утратой функции, за которую они отвечают, тяжелой инвалидностью.

Человек рискует до конца жизни остаться в вегетативном состоянии. Или парализованным, с нарушением интеллекта и моторных функций, с припадками, нарушением интеллекта и моторных функций. Кроме того, парень мог потерять сознание и умереть от кровопотери. Занести инфекцию, подхватить менингит и различные гнойные воспаления. Он просто счастливчик, что относительно легко отделался, — подытожил Умнов.

Ранее Радуга на своем сайте рассказал, что самостоятельно провел себе операцию по вживлению в мозгэлектродов для управления сновидениями. Мужчина уточнил, что операция была проведена 17 мая и длилась четыре часа. Он отметил, что чудом выжил, поскольку нехватка реального опыта в хирургии привела к большой кровопотере и другим сложностям.

Радуга отметил, что уже давно интересуется данной проблемой. Он достаточно долго изучал видео о работе нейрохирургов, потом экспериментировал на овцах и только после этого решился провести опыт на себе.