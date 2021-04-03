Хирург показал видео операции из горящего кардиоцентра

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Врач-перфузиолог Георгий Кондратов поделился видео операции, которую он вместе с коллегами провёл в горящем кардиоцентре в Благовещенске. Ролик специалист опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

Сперва мужчина выложил ролик с горящей кровлей. Таким образом он показал то, что творилось снаружи, пока внутри центра проходила операция. Следующее видео продемонстрировало, что в это время происходило в операционной. В кадр попали медицинские приборы.

Это уже когда точка невозврата была пройдена: идёт этап искусственного кровообращения, электричество отключено, тревоги пищат, а мы работаем, — подписал публикацию медик.

Он отметил, что у него не было времени снимать длинные ролики, так как шла операция, а пациент «должен был жить». Кондратов также добавил, что несмотря на пожар, никто из медперсонала на покинул операционную и не паниковал. Все продолжали делать ровно то, что могли для спасения жизни пациента. Чуть позже к ним присоединился и другой специалист.

Кроме того, медики не останавливались, когда здание уже начали тушить. На тот момент пожарные им подали электричество.

Проводить искусственное кровообращение без подачи в аппарат кислорода для пациента смерти подобно. Когда отключили кислород, анестезиолог Виктор Никитин обеспечил подачу кислорода в систему из баллонов, — добавил перфузиолог.

По его словам, сердце пациенту аппарат искусственного кровообращения «заменял» на протяжении 62 минут. В это время в операционную проникал запах дыма, и медики умудрились надышаться. К счастью, всё завершилось благополучно.

Ранее NEWS.ru писал, что иностранцев восхитила работа российских врачей в Благовещенске, которые продолжили проводить операцию, несмотря на начавшийся в здании больницы пожар. Некоторые отметили, что после такого поступка в медицинском учреждении необходимо организовать праздник.