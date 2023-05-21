Хирург назвал тяжелые последствия употребления пива для женщин Хирург Умнов: при потреблении пива женщины рискуют потерять ребенка и приобрести рак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У женщин при употреблении пива в два раза повышается вероятность развития рака молочных желез и половых органов, заявил в беседе с NEWS.ru хирург Александр Умнов. По его словам, хмельной напиток оказывает давление на гормональный фон женщины, в результате чего риск возникновения злокачественной опухоли резко возрастает.

Самые опасные последствия (употребления пива для женщин. — NEWS.ru) связаны с нарушением гормонального фона, поскольку почти в два раза повышается вероятность рака половых органов и молочных желез, — уточнил хирург.

Также он подчеркнул, что при изменении гормонального фона женщина рискует потерять ребенка или вовсе не забеременеть. По словам врача, пиво негативно влияет на менструальный цикл, в результате чего месячные могут исчезнуть.

Кроме этого при употреблении хмельного напитка у женщин появляются проблемы с лишним весом и они со временем приобретают «мужеподобную внешность», утверждает Умнов.

Женщина теряет свою красоту, она приобретает мужеподобную внешность. У нее растет живот и исчезает линия талии; повышается растительность на теле; на лице лопаются капилляры, кожа становится вялой и дряблой; голос становится грубым, напоминает мужской, — перечислил симптомы хирург.

Он призвал женщин отказаться от пива и пивных напитков или пить их как можно реже и в умеренном количестве.

Ранее врач-диетолог Оксана Панова заявила, что злоупотребление алкоголем может негативно отразиться на состоянии фигуры. По ее словам, самыми вредными среди спиртосодержащих напитков являются сладкие вина, сидры с добавками и коктейли с газировкой и ликерами. При этом она уточнила, что весь алкоголь калориен сам по себе.