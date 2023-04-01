Хирург назвал причины для пластики груди у мужчин Хирург Ведров: мужчины прибегают к пластике груди из-за врожденных дефектов и травм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пластические хирурги делают операцию пациенту в клинике

Мужчинам приходится делать пластику груди при синдроме Поланда, который характеризуется частичным или полным отсутствием большой грудной мышцы, заявил в беседе с NEWS.ru пластический хирург Олег Ведров. Также пластика груди необходима при воронкообразной деформации грудной клетки, после аварий или травм, а в редких случаях — и при онкологии молочных желез.

[От синдрома Поланда] страдает один из 30 тысяч мужчин. И каждому из них нужна операция по установке силиконовых протезов в грудь. Как правило, подобный дефект врожденный и характеризуется частичным или полным отсутствием большой грудной мышцы. Визуально это проявляется в несимметричности грудной клетки и заметно уже в раннем возрасте. В таком случае по достижении совершеннолетия молодой человек может обратиться к пластическому хирургу, — заметил врач.

Еще один врожденный дефект — воронкообразная деформация грудной клетки, при которой наблюдается западение грудины и ребер и справиться с которой самостоятельно невозможно. Кроме того, пациенты вынуждены прибегнуть к услугам пластического хирурга после аварий или серьезных травм грудной клетки. Также в 1% случаев у мужчин может быть диагностирована онкология молочных желез, и после терапии, направленной на борьбу с раком, может потребоваться эстетическая хирургия.

Ранее пластический хирург Иван Черепанин предупредил о рисках липосакции. По его словам, при этой процедуре у пациента может сильно снизиться гемоглобин. Специалист отметил, что низкий уровень гемоглобина и эритроцитов может стать причиной для отказа в проведении операции. Он также порекомендовал проводить процедуру в несколько этапов, если предстоит большой объем работы.