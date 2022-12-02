Хинштейн пожаловался ректору МГУ на «русофобию и шовинизм» студента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн обвинил студента МГУ в «русофобии и шовинизме». Депутат направил жалобу ректору вуза Виктору Садовничему. Он подчеркнул, что поведение и высказывания студента противоречат, в частности, традициям и этическому кодексу МГУ. Хинштейн написал об этом в своем Telegram-канале.

Направляю обращение ректору МГУ Виктору Садовничему: подобные заявления — прямо противоречат уставу, этическому кодексу и традициям университета, всегда славившегося своим интернационализмом. Знаю это не понаслышке, как выпускник МГУ, — заявил парламентарий.

Хинштейн к своему посту «прикрепил» сообщение с канала «Многонационал», в котором содержится подробное обвинение в адрес студента по имени Талгат Хуслутдинов. Авторы приводят анкету молодого человека из чата знакомств для учащихся в вузе. В самопрезентации Хуслутдинов говорит, что «любит все татарское», а также что не любит «русских детей и грязную кровь».

Кроме того, в посте приводится перевод фрагментов плаката, опубликованного на странице студента в соцсети. Авторы канала пришли к выводу, что Хуслутдинов завуалированно ведет борьбу за «суверенитет» Татарстана. Отмечается, что молодой человек учится на бюджетном отделении исторического факультета МГУ.

Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что до молодежи следует активно доносить правду о том, за что сражаются российские военные в ходе спецоперации на Украине. Об этом ярко говорит ситуация с травлей студента факультета журналистики МГУ за его патриотическую позицию, отметил он.