Хинштейн пообещал проверить данные о ДТП с «воркутинским Ефремовым»

https://static.news.ru/photo/81379e06-0001-11eb-b970-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что намерен направить запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить информацию о резонансном ДТП в Воркуте. Его предполагаемого виновника горожане называют местным Ефремовым.

Авария произошла 19 сентября на улице Ленина. По данным интернет-сообщества «Омбудсмен полиции», на которое сослался Хинштейн, пострадал молодой человек, которого госпитализировали в городскую больницу в тяжёлом состоянии: с черепно-мозговой травмой, переломами обеих нижних конечностей и внутренними травмами кишечника. Подростку была произведена трепанация черепа. После введения в медикаментозную кому он отправлен в город Сыктывкар.

За рулём, как утверждается, находился бывший транспортный прокурор Алексей Абрамов. По словам очевидцев, он был пьян. Однако тот всё отрицает и утверждает, что не был за рулём машины.

Направлю официальные запросы генпрокурору и председателю СКР. Если за рулем действительно был прокурор, от возмездия ему не уйти, — написал Хинштейн в Twitter.

Он уточнил, что направит письма в понедельник, 28 сентября.

ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

Ефремов сначала признал вину, потом заявил, что ничего не помнит и что, скорее всего, не управлял автомобилем. Вновь он признал себя виновным лишь на последнем заседании, предшествовавшем оглашению приговора.

Ранее в Архангельске, как писал NEWS.ru, в ДТП погиб сын бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова. Он вместе с товарищем на автомобиле Toyota Land Cruiser вылетел на парковку у магазина. Машина врезалась в припаркованную фуру, ожидавшую разгрузки.