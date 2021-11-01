Хинштейн: Осечкина заблокировал Facebook, а не спецслужбы

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отреагировал на блокировку страницы основателя правозащитной организации Gulagu.net Владимира Осечкина в Facebook. По его словам, правозащитнику нужно сначала разобраться в произошедшем, а затем кого-либо обвинять. Сам Осечкин считает, что блокировка является «попыткой российских спецслужб» уничтожить проект и его лично.

Мне неизвестно, по каким причинам была заблокирована его страница и тем более обращался ли кто-то из представителей госструктур с жалобами на Осечкина. Политика Facebook и других социальных сетей достаточно репрессивна, и ранее многие пользователи сталкивались с подобными ситуациями, когда их страницы блокировались без объяснения причин. Поэтому я бы сначала на месте господина Осечкина разобрался в причинах блокировки, а потом кого-то в этом обвинял, — сказал Хинштейн NEWS.ru.

Он напомнил, что вступила в силу норма закона, которая устанавливает правила работы социальных сетей, где в том числе прописано, что у блогера есть право обратиться как к администрации соцсети, так и к Роскомнадзору.

Хинштейн также отметил, что не существует практики блокировки страниц в социальной сети по запросу силовиков. Он напомнил что единственным органом, уполномоченным направлять требования об ограничении доступа, является Роскомнадзор, который действует на основании закона.

Каких-либо частных обращений от силовиков в адрес социальных сетей закон не предусматривает. А с точки зрения практики, я не очень себе это представляю. С IP-адреса МВД, ФСБ, ФСИН в администрацию приходит письмо «Заблокируйте такого пользователя»? Мне кажется, что это довольно наивная картина, — отметил депутат.

Ранее личная страница Осечкина в Facebook была заблокирована. Правозащитник утверждает, что ему не поступало никаких предупреждений до блокировки. У страницы было почти пять тысяч френдов и 12 тысяч подписчиков. Правозащитники Gulagu.net потребовали «провести тщательную проверку и расследование по факту удаления профиля».