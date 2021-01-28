Хинштейн объяснил отзыв запроса по ударившему женщину сотруднику полиции

https://static.news.ru/photo/f16e6fa4-616f-11eb-91b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Руководитель парламентского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заверил, что в отношении инцидента с применением физической силы к женщине на несогласованной акции в Санкт-Петербурге в соответствующих структурах идут процессуальные проверки. Он добавил, что продолжит следить за ситуацией так же, как за ней наблюдает общество.

Накануне депутат передумал защищать 54-летнюю Маргариту Юдину, которая на митинге получила удар в живот от силовика и была госпитализирована. По его словам, он обсудил инцидент с высокопоставленными представителями МВД и прокуратуры, однако первоначально предложил привлечь полицейского к уголовной ответственности.

Позже правоохранитель сам пришёл к пострадавшей в больницу с цветами и умолял о прощении. Страж порядка пояснил, что за несколько минут до этого случая на него напали, а забрало шлема было запотевшим, и он не мог разглядеть, кто перед ним. Примечательно, что сама Юдина его сначала простила, но затем стало известно, что она всё же хочет обратиться за разбирательством в Следственный комитет РФ.

23 января 2021 года в Москве, Санкт-Петербурге и других городах РФ прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в РФ после лечения в Германии.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий Владимир Соловьёв назвал провокацией ситуацию с 54-летней петербурженкой Маргаритой Юдиной, которую силовик ударил ногой в живот в ходе несогласованной акции протеста 23 января. Он призвал наградить силовика и обеспечить его жильём.

При этом, по его мнению, на получившем широкое распространение видео женщину лишь «отталкивают ногой, упираясь в живот». Ощущение удара, уверен он, возникло из-за искусно выбранного оператором ракурса, когда женщина бросилась наперерез омоновцам.