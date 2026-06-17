Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 07:00

Химия больше не нужна: эти ловушки для вредителей спасают сад без лишних затрат

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Каждый дачник знает, как быстро вредители могут испортить урожай. Химические средства помогают ненадолго, а насекомые вскоре возвращаются снова. Есть более простой и безопасный способ — ловушки, которые работают без лишней обработки растений.

Для летающих вредителей подойдет ловушка на свет. Между деревьями вешают небольшую лампу, а под ней ставят таз с водой или керосином. Насекомые летят на свет, падают в жидкость и уже не выбираются. Особенно хорошо этот способ помогает с конца апреля до конца мая.

Еще один проверенный вариант — клеевой пояс. Ствол дерева оборачивают бумагой, закрепляют скотчем и наносят слой клея шириной около пяти сантиметров. Сверху делают небольшой козырек из пленки, чтобы дождь не смывал липкий слой.

Для борьбы с отдельными видами вредителей используют феромонные приманки. Из картона делают небольшой треугольный «домик», внутри которого наносят несохнущий клей. Внутрь помещают диспенсер с феромонами — его можно купить в садовом магазине.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что вредителей на участке стало заметно меньше уже через несколько дней. Она советует регулярно проверять ловушки и менять липкий слой после дождей или сильной жары.

Ранее сообщалось, что многие уверены, что без дорогих удобрений комнатные цветы не будут активно расти. Из-за этого подоконники быстро обрастают баночками с подкормками и стимуляторами.

Проверено редакцией
насекомые
вредители
сады
Общество
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт Гладышева: компании размещают вакансии не для реального найма
Москвич решил убить время в электричке и стал миллионером
Раскрыто число жертв и пострадавших при землетрясении в Индонезии
Россиянин уехал к бывшей девушке-лудоманке в пригород Бангкока и исчез
«Должен был убить»: пособник Киева сделал признание после задержания
Американский подрядчик привлекал украинские фирмы к созданию биолабораторий
Подсчитаны огромные потери ВСУ в зоне спецоперации с начала июня
Снайперы бьют по «глазкам», бойцы бегут из ВСУ: новости СВО к утру 17 июня
Сотрудники ФСБ поймали диверсантов в трех регионах России
Фигурант дела Максима Фадеева пошел на сотрудничество
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 июня: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 157 БПЛА
В России изменят порядок оказания платных медицинских услуг
«Вот-вот увидим»: в США предсказали скорое завершение конфликта на Украине
«Перед лицом неприятной реальности»: Пашинян оказался в ловушке из-за РФ
Премьер Великобритании не смог найти деньги на финансирование обороны
В российском регионе разрешили усыплять бездомных собак
ВСУ пытались атаковать Москву с помощью БПЛА
В США допустили два сценария окончания конфликта на Украине
Украинскую армию обвинили в уничтожении села и заповедного леса
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.