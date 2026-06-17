Химия больше не нужна: эти ловушки для вредителей спасают сад без лишних затрат

Химия больше не нужна: эти ловушки для вредителей спасают сад без лишних затрат

Каждый дачник знает, как быстро вредители могут испортить урожай. Химические средства помогают ненадолго, а насекомые вскоре возвращаются снова. Есть более простой и безопасный способ — ловушки, которые работают без лишней обработки растений.

Для летающих вредителей подойдет ловушка на свет. Между деревьями вешают небольшую лампу, а под ней ставят таз с водой или керосином. Насекомые летят на свет, падают в жидкость и уже не выбираются. Особенно хорошо этот способ помогает с конца апреля до конца мая.

Еще один проверенный вариант — клеевой пояс. Ствол дерева оборачивают бумагой, закрепляют скотчем и наносят слой клея шириной около пяти сантиметров. Сверху делают небольшой козырек из пленки, чтобы дождь не смывал липкий слой.

Для борьбы с отдельными видами вредителей используют феромонные приманки. Из картона делают небольшой треугольный «домик», внутри которого наносят несохнущий клей. Внутрь помещают диспенсер с феромонами — его можно купить в садовом магазине.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что вредителей на участке стало заметно меньше уже через несколько дней. Она советует регулярно проверять ловушки и менять липкий слой после дождей или сильной жары.

Ранее сообщалось, что многие уверены, что без дорогих удобрений комнатные цветы не будут активно расти. Из-за этого подоконники быстро обрастают баночками с подкормками и стимуляторами.