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«Химичить не хочу»: самый богатый кандидат объяснил отказ избираться в ГД

14:43, 11 августа 2021
«Химичить не хочу»: самый богатый кандидат объяснил отказ избираться в ГД Андрей Ковалёв Фото: andreykovalev_page/vk.com
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Предприниматель Андрей Ковалёв, который задекларировал самый большой доход среди кандидатов в депутаты Госдумы и собирался идти на выборы от партии «Справедливая Россия — За правду», объяснил, почему решил отказаться от намерения получить мандат. Об этом сообщает «Дождь».

Он рассказал, что купил акции компании FixPrice. Бизнесмен считал, что это российская организация, однако выяснилось, что её головная компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

Выйти могу с потерей 500 миллионов рублей. Слишком большая потеря. А химичить я не хочу, пришлось отказаться, — подчеркнул он.

По закону все кандидаты в депутаты Госдумы должны отказаться от иностранных финансовых инструментов и счетов в заграничных банках. В марте Ковалёв сообщал, что намерен купить акции FixPrice на $40 млн в ходе IPO.

Предпринимателя сняли с выборов 9 августа по его просьбе, говорится на сайте ЦИК.

До исключения Ковалёва из списков он был самым богатым кандидатом в депутаты. Он отчитывался о доходе в 6,7 млрд рублей, который получит от 10 компаний. Теперь самым богатым стал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, который за год заработал 4,4 млрд рулей. Однако в настоящий момент ЦИК опубликовала информацию о доходах всех кандидатов, кроме представителей «Единой России».

Единый день голосования в 2021 году в России пройдёт с 17 по 19 сентября. Гражданам предстоит выбрать депутатов Государственной думы. Этот орган будет избран на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам.

Ранее политолог Александр Кынев опубликовал доклад, из которого следует, что в 29 одномандатных округах кандидаты от «Единой России» могут проиграть своим соперникам из-за конкурентной ситуации.

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