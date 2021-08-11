«Химичить не хочу»: самый богатый кандидат объяснил отказ избираться в ГД

Предприниматель Андрей Ковалёв, который задекларировал самый большой доход среди кандидатов в депутаты Госдумы и собирался идти на выборы от партии «Справедливая Россия — За правду», объяснил, почему решил отказаться от намерения получить мандат. Об этом сообщает «Дождь».

Он рассказал , что купил акции компании FixPrice. Бизнесмен считал, что это российская организация, однако выяснилось, что её головная компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

Выйти могу с потерей 500 миллионов рублей. Слишком большая потеря. А химичить я не хочу, пришлось отказаться, — подчеркнул он.

По закону все кандидаты в депутаты Госдумы должны отказаться от иностранных финансовых инструментов и счетов в заграничных банках. В марте Ковалёв сообщал, что намерен купить акции FixPrice на $40 млн в ходе IPO.

Предпринимателя сняли с выборов 9 августа по его просьбе, говорится на сайте ЦИК.

До исключения Ковалёва из списков он был самым богатым кандидатом в депутаты. Он отчитывался о доходе в 6,7 млрд рублей, который получит от 10 компаний. Теперь самым богатым стал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, который за год заработал 4,4 млрд рулей. Однако в настоящий момент ЦИК опубликовала информацию о доходах всех кандидатов, кроме представителей «Единой России».

Единый день голосования в 2021 году в России пройдёт с 17 по 19 сентября. Гражданам предстоит выбрать депутатов Государственной думы. Этот орган будет избран на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам.

Ранее политолог Александр Кынев опубликовал доклад, из которого следует, что в 29 одномандатных округах кандидаты от «Единой России» могут проиграть своим соперникам из-за конкурентной ситуации.