22 марта 2026 в 13:34

Хапама: когда тыква превращается в праздничное блюдо. Готовлю в армянском стиле! Настоящее волшебство в съедобном горшочке

Фото: D-NEWS.ru
Хапама — это кулинарный спектакль, где главную роль играет тыква, превращаясь и в горшок, и в ингредиент. Внутри, под крышкой-верхушкой, рис с сухофруктами впитывает сладость тыквенной мякоти и масла, создавая невероятно гармоничный и представительный десерт или основное сладкое блюдо.

Что понадобится

Тыква круглая (мускатная или подобный сорт) — 1 шт. (1,5–2 кг), рис круглозерный — 200 г, яблоки — 2 шт., изюм светлый — 70 г, чернослив — 50 г, курага — 50 г, сахар — 3-4 ст. л., масло сливочное — 100 г, соль — 1/2 ч. л., масло растительное — 1-2 ст. л., мед жидкий или сироп — для подачи.

Как готовлю

Тыкву тщательно моем, срезаем верхнюю часть с хвостиком — это будет крышка. Ложкой аккуратно вычищаем все семена и волокна. Ножом делаем частые неглубокие насечки на внутренней мякоти, заливаем внутрь крутой кипяток, накрываем «крышкой» и оставляем до полного остывания.

Пока тыква остывает, готовим начинку: яблоки, очищенные от сердцевины, нарезаем дольками. Сухофрукты промываем в теплой воде. В миске смешиваем яблоки с изюмом, нарезанным черносливом и курагой, посыпаем сахаром и перемешиваем.

Рис промываем до прозрачной воды. На дно подготовленной тыквы выкладываем треть риса, затем половину фруктовой смеси. Сверху кладем еще один слой риса, оставшиеся фрукты и покрываем все последней порцией риса.

Растапливаем сливочное масло, смешиваем его с солью и выливаем в тыкву. Аккуратно вливаем горячую воду так, чтобы она покрывала верхний слой риса примерно на 1–2 см.

Духовку разогреваем до 180 °C. Снаружи тыкву смазываем растительным маслом, плотно накрываем фольгой и отправляем запекаться на 1,5 часа. За 30 минут до готовности фольгу снимаем и накрываем тыкву ее собственной срезанной верхушкой.

Готовность проверяем по мягкости стенок тыквы и риса. Перед подачей содержимое тыквы аккуратно перемешиваем прямо внутри, соскабливая ложкой мягкую мякоть со стенок. Подаем, поливая каждую порцию жидким медом.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
