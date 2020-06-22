Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии своего отца

https://static.news.ru/photo/390a17fc-b4c1-11ea-93e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о самочувствии своего отца Абдулманапа Нурмагомедова, заражённого коронавирусом. По его словам, состояние мужчины остаётся тяжёлым.

Сейчас он находится в реанимации. Врачам удалось вылечить COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм.

Коронавирус позади, но инфекция оставила последствия. Насчёт почек, насчёт сердца. Насчёт вируса уже можно не переживать, — отметил Нурмагомедов в эфире Первого канала.

Спортсмен добавил, что ходит к отцу и тот его узнаёт. Однако он не может общаться с родственником, так как Абдулманап проходит лечение с использованием специальных аппаратов.

Каждый день я его посещаю, держу его за руку, общаюсь, он жестами даёт понять, что меня узнаёт. Я уверен во врачах, они одни из лучших в мире, у меня нет никаких сомнений, — подчеркнул он.

Боец поблагодарил врачей и заявил, что уверен в их действиях. Болезнь закончится хорошо, но для этого потребуется много времени, так как последствия вируса очень тяжёлые.

О госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в военный госпиталь Москвы и сделали операцию на сердце.

Президент Владимир Путин пообещал бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову посодействовать в лечении его отца и тренера, писал NEWS.ru.