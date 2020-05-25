Хабиб Нурмагомедов отказался сдать тест на COVID-19

https://static.news.ru/photo/fa0d1dbe-9e96-11ea-836f-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отказался пройти обследование на коронавирус после заражения отца. Сейчас его родитель и тренер Абдулманап Нурмагомедов находится в реанимации в состоянии искусственной комы, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

После того как Абдулманапа Нурмагомедова из Махачкалы доставили в московскую клинику Хабибу предложили тоже пройти полное обследование и сдать тест на COVID-19. Но он отказался, попросив медиков уделять всё внимание отцу, передаёт Telegram-канал Mash.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин пообещал Хабибу Нурмагомедову посодействовать в лечении его отца и тренера. Об этом заявил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз. По его словам, глава государства заверил, что мужчине будут обеспечены все необходимые условия. Менеджер отметил, что боец призывает всех оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса. О госпитализации Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в Москву.