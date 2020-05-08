Губернатор Подмосковья сообщил о запредельной нагрузке на здравоохранение

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Ситуация с коронавирусом в Московской области напряжённая, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, нагрузка на систему здравоохранения запредельная.

Он отметил, что карантин позволил избежать обвала этой системы. Иначе не хватило бы коек для всех больных.

По коронавирусу ситуация по-прежнему напряженная, потому что нагрузка запредельная. Вот сегодня за ночь мы прибавили где-то 300 коек, — сказал политик в эфире «России 1».

Как писал NEWS.ru, 7 мая московский мэр Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции и введении масочного режима в транспорте и общественных местах. Аналогичные меры приняли в Подмосковье.